在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会推出了《量子法案》（Quantum Act）——一项用于推动欧盟量子技术发展的框架法案，其中 предусматривает限制中国公司进入该领域的政府采购。量子计算机、模拟器和医学成像系统供应招标将向加入世界贸易组织《政府采购协定》的国家开放。中国不是该协定的成员方，《南华早报》报道。

美国的准入与对中国的限制

美国公司将能够参与量子技术设备采购。与此同时，欧盟官员指出，量子技术对安全具有重要意义，因此在某些情况下，采购可能会因安全原因受到额外限制。

香港仍是世贸组织《政府采购协定》的独立成员方。不过，欧盟官员表示，受中国控制并从香港开展业务的公司，也可能根据安全条款被排除在招标之外。

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投资与技术自主

《量子法案》旨在将欧洲科学成果转化为商业产品和服务。该文件旨在支持欧盟的研究和工业能力、吸引投资、加强供应链，并保护关键基础设施免受与量子技术相关的威胁。

同时，布鲁塞尔公布了一项主权技术基金计划，预计该基金规模将达到500亿欧元，并吸引额外数千亿欧元的私人投资。欧盟委员会希望减少初创企业和研究人员为了扩大规模及实现其成果商业化而流向欧盟以外的情况。

欧盟委员会数据显示，全球32%的量子技术公司位于欧盟，美国占25%，中国占5%。同时，欧盟在量子专利中的份额为6%，而美国为23%，中国为46%。

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