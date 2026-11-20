在比利时布鲁塞尔，欧盟国家与欧洲议会就更新可持续金融信息披露规则达成一致。新条件可能为大型石油和天然气公司获得转型投资类别融资打开通道，Politico报道。

转型类别的条件

根据该媒体查阅的最终协议，公司必须将至少五分之一的资本支出用于欧盟可持续投资分类法所界定的环境可持续活动。这些支出必须随时间显著增长，其规模将每年进行衡量。

规则特别指出，绿色投资的增长不能仅仅是形式上的或微不足道的。欧盟委员会必须在五年后审查资本支出20%的门槛。

公司还必须制定一项与《巴黎气候协定》一致的计划，以减少其部分排放。同时，该计划无需涵盖在使用已售石油和天然气时产生的排放，尽管这些排放占石油和天然气公司排放的最大份额。

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机构立场

欧盟委员会此前提议将与化石燃料相关的公司完全排除在新的转型类别之外。成员国坚持应允许纳入拥有更环保目标的石油公司。

欧洲议会10月支持了更严格的做法：提议只有在三年内对绿色项目的投资超过对新石油和天然气项目的投资时，才允许石油和天然气公司进入该类别。据该媒体报道，法国和意大利认为这一立场不可接受。

根据2025年的资本支出，法国道达尔能源公司和西班牙雷普索尔公司可能符合新标准。非政府组织Eurosif执行董事亚历山德拉·帕林斯卡表示，商定的标准无法区分真正改变商业模式的公司与进行零星绿色投资的公司。

同一天，欧盟还同意将针对从事化石燃料业务公司的甲烷排放规则推迟两年。

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