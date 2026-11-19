欧盟理事会和欧洲议会初步同意，将针对原油、天然气和煤炭进口商的甲烷监测、报告和核查要求推迟两年。据阿纳多卢通讯社报道。

进口商的新期限

根据初步协议，这些要求将于2029年1月1日开始实施，而非2027年1月1日。针对欧盟进口商和生产商报告供应甲烷强度的单独要求也将推迟两年，至2030年8月5日。

这项两年延期是欧盟成员国政府与欧洲议会之间的妥协：前者支持推迟一年，后者则寻求延期三年。欧盟委员会10月曾提议将规则实施推迟一年，原因是对伊朗战争引发的中断后能源供应和燃料价格的担忧。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

审查规则执行情况

爱尔兰气候、能源和环境部长达拉格·奥布莱恩表示，这项协议应在能源市场压力与维护欧盟在减少甲烷排放方面的领导地位之间实现务实平衡。

美国是欧洲最大的液化天然气供应国，美国及能源行业团体此前曾警告，这些要求可能危及供应。于2024年8月生效的欧盟法规旨在提高与在欧盟内生产或进口至欧盟的化石燃料相关的甲烷排放透明度。

欧盟委员会必须在2028年初之前审查规则执行情况，此后每五年审查一次。该初步协议仍须获得欧盟理事会和欧洲议会的正式批准，之后这些修改可在《欧盟官方公报》上公布并生效。

关注我们在