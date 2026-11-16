欧盟加强保护钢铁业免受中国进口冲击——Tagesschau

在比利时布鲁塞尔，欧盟正通过关税和气候机制保护欧洲钢铁工业免受来自中国的更廉价进口产品冲击；与此同时，欧洲议会正在讨论旨在刺激“绿色”钢铁需求的立法。据Tagesschau报道。

欧盟此前已为钢铁免税进口设定配额。超过这些配额的进口量须缴纳更高关税。此外，欧盟还加强了碳边境调节机制（CBAM），该机制尤其适用于钢铁。

行业损失与中国补贴

荷兰欧洲议会议员德克·霍廷克表示，欧洲钢铁业的形势“极其令人担忧”。据他称，自2018年以来，欧洲已失去超过3000万吨炼钢产能和约3万个工作岗位。

霍廷克还称，中国钢铁企业获得的补贴几乎是其他地区可比生产商——包括欧洲生产商——的15倍。Tagesschau指出，中国的钢铁产量超过全球市场所需，这对价格造成压力，并使欧洲企业的竞争更加困难。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

绿党欧洲议会议员安娜·卡瓦齐尼表示，近几个月来钢铁进口有所下降。她认为，这为欧洲生产商提供了更多经营空间。

押注“绿色”钢铁

布鲁塞尔正在讨论《工业加速法案》（Industrial Accelerator Act）——这是一项大型立法项目， предусматривает在公共采购和使用纳税人资金时优先考虑欧洲企业。预计这将支持“绿色”钢铁生产商；这种钢铁有利于气候保护，但目前尚无法在价格上与廉价中国商品竞争。

德国社会民主党欧洲议会议员延斯·盖尔强调，对直接还原设施的昂贵投资以及“绿色”氢气的使用，只有在这类钢铁存在销售市场的情况下才有意义。

IG Metall工会副主席于尔根·克尔纳指出，中国钢铁可能作为其他零部件的一部分进入欧盟。欧洲议会正在讨论对熔炼和铸造流程的要求，以确定金属的原产地。克尔纳还呼吁确保欧洲工业能够获得价格可负担且可预测的能源。

关注我们在