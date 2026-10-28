欧盟从计划在蒙特利尔举行的欧盟—加拿大峰会后发布的联合声明草案中，删除了有关启动加拿大准成员资格谈判的表述。该文件转而提出，到2027年峰会前确定加拿大与欧盟建立“日益紧密的联系”、但不获得正式成员资格的模式，《卫报》报道。

修改后的表述

声明草案指出，双方将致力于界定加拿大与欧盟日益紧密联系的概念。这一概念应体现为实现繁荣、经济安全和战略自主等领域共同目标而开展的合作。

蒙特利尔峰会计划于周四和周五举行。据该报报道，声明的前一版本至少两次提及加拿大为“准成员”，并设想界定这一术语还需要一年时间。

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欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩9月表示，欧盟将考虑给予加拿大准成员资格的可能性。这项提议令许多欧盟成员国首都感到意外，并引发了政治和法律方面的反对意见。

成员国的反对意见

外交官提出了这一地位在实践中的含义问题，因为现行欧盟条约中没有对其作出定义。具体而言，讨论涉及加拿大可能在没有投票权的情况下参与欧洲理事会、立法机构或决策程序。

据《卫报》报道，在周一举行的欧盟大使会议上，成员国寻求以外交方式放弃“准成员资格”这一术语。德国提出了关于加拿大与欧盟建立日益紧密联系的表述。加拿大总理马克·卡尼表示，比起这一模式的名称，更重要的是它对加拿大人生活的影响，而峰会应启动进一步的正式谈判。

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