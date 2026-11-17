欧盟将巴勒斯坦媒体频道 Gaza Now 及其创始人穆斯塔法·莫因·阿亚什列入制裁名单，理由是其通过募集捐款参与资助哈马斯，其中包括加密货币捐款。据《耶路撒冷邮报》报道。

Gaza Now 总部位于加沙，并在 Telegram、Facebook 和 X 上运营频道。该媒体频道自称是最大的独立媒体网络。美国和英国此前已对该频道及阿亚什实施制裁。

FBI起诉书中的信息

在提交给美国纽约南区联邦地区法院的一份35页FBI刑事起诉书中，Gaza Now 被直接称为与哈马斯有关联的公司。该文件涉及已入籍美国公民雷达·马赞·里达·萨巴西一案，他被怀疑通过慈善组织 Ikram – The Arab Charity Foundation Inc. 实施向哈马斯转移人道主义捐款的计划。

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根据FBI的数据，一名美国筹款人已为 Gaza Now 募集约51.1万美元，其中约12.6万美元据称通过调查人员认为与哈马斯有关联的中间人转给了该媒体频道。起诉书还称，Gaza Now 曾募集加密货币，并在哈马斯于2023年10月7日袭击以色列后，向订阅者提供避免资金被以色列当局截获的方法。

Gaza Now的立场与制裁机制

Gaza Now 拒绝接受欧盟的决定，称捐款用于人道主义和医疗援助，且其分配证明可在该频道中查阅。该媒体频道还坚持其独立性，并呼吁欧盟理事会重新审议该决定。

欧盟针对支持、协助或促成哈马斯和“巴勒斯坦伊斯兰圣战组织”实施暴力行动的个人和实体的特别制裁机制自2024年1月19日起生效。制裁措施包括冻结资产，禁止欧盟公民和公司向受制裁的个人和组织提供资金；对个人则禁止入境或经由欧盟国家过境。新决定后，共有22名个人和4个实体在该制裁机制下受到制裁。

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