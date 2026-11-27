欧盟和印度尼西亚在比利时布鲁塞尔经过十年谈判后签署了一项贸易协定。印度尼西亚经济事务统筹部长艾尔朗加·哈尔塔托在接受欧洲新闻台采访时表示，该协议可在三年内将双方贸易额提高50%。

根据欧洲理事会的数据，欧盟与印度尼西亚去年货物贸易额为289亿欧元。哈尔塔托指出，50%的增长目标曾与欧盟伙伴以及双方商界代表讨论。他称，欧盟和印度尼西亚的经济具有互补性，因为双方生产不同的商品，并能满足彼此的需求。

与美国的谈判

当被问及美国总统唐纳德·特朗普的大范围关税是否推动了谈判的完成时，哈尔塔托回答说，雅加达与华盛顿就关税进行的平行谈判产生了影响。2025年7月，欧盟与印度尼西亚达成政治协议——两天后，特朗普宣布了一项协议，对印度尼西亚商品征收19%的美国关税。

据欧洲新闻台报道，华盛顿还提议对来自14个伙伴国家的部分商品征收新关税，其中包括欧盟和印度尼西亚。该部长认为，与美国的谈判影响了布鲁塞尔和雅加达在缔结贸易协定过程中走近。

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协定实施时间表

自1月1日起，印度尼西亚将退出欧盟普惠制，该制度为发展中国家提供较低关税。在新协定开始适用之前，曾享受此类优惠的印度尼西亚出口产品将被征收欧盟标准关税。

哈尔塔托表示相信，该协定能够及时实施。同时，欧洲议会指出，最终时间表尚未商定：议员只能批准或否决该文件，不能作出修改。欧盟委员会预计，在双方完成内部程序后，该协定将于2027年初开始临时适用。

此外，印度尼西亚出口商正为欧盟的反毁林规则做准备。自12月30日起，大型和中型企业必须证明，其在欧盟销售的棕榈油、咖啡、可可、橡胶及其他商品，并非产自2020年后被砍伐的土地。

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