欧盟与印度尼西亚在比利时布鲁塞尔签署了一项贸易协议，规定将在15年内逐步取消超过98%商品类别的关税。据德国之声报道，该协议涵盖了双边贸易价值的几乎全部，并连接起总人口约7.3亿的市场。

关键原材料与投资

对欧盟而言，该协议是推动贸易关系多元化、降低对中国的战略依赖并扩大关键原材料获取渠道政策的一部分。其中，生产电池和电动汽车所必需的印尼镍尤为重要。

该协议还为欧洲在印尼战略产业进行投资创造了机会，尤其是在电动汽车、电子产品和制药生产领域。与此同时，雅加达寻求不局限于出口原材料，而是发展其国内加工，并将更大部分附加值留在国内。

出口机会与欧盟要求

战略与国际问题研究中心经济学家约瑟·里扎尔·达穆里表示，根据其机构的评估，印尼出口在未来几年可能增长约60%。潜在受益者包括纺织品、服装、鞋类和家具制造商，以及其他商品和工业产品出口商。

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然而，仅仅进入欧洲市场并不能保证供应量增长。印尼企业需要提高生产能力并更好地利用协议条件，当局则需要改善营商环境。生产商还必须满足欧洲关于产品可追溯性、遵守环境标准和劳动权利的要求。

环境风险

贸易和投资增长可能加重环境负担，尤其是镍的开采和加工、棕榈油生产以及工业排放。欧盟防止毁林条例对小型生产者构成了一项单独挑战：他们可能缺乏资金和技术资源，以及证明符合要求的文件。

该协议包含有关贸易与可持续发展的单独章节，涵盖气候、生物多样性保护、可持续森林管理和劳动权利。德国之声援引的专家强调，结果将取决于这些承诺的履行、对其的监督，以及公民社会组织和当地社区的参与。

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