欧盟呼吁以色列政府撤回在约旦河西岸E1项目框架内建设逾1200套住房的招标。根据阿纳多卢通讯社的报道，欧盟认为，实施该项目将破坏以两国方案为基础的解决前景。

欧盟委员会的立场

欧盟委员会发言人阿努瓦尔·埃尔-阿努尼在每日简报会上表示，E1项目将把约旦河西岸分割为两部分，并孤立东耶路撒冷。他称，这将进一步削弱未来巴勒斯坦国的生存能力。

埃尔-阿努尼指出，欧盟认为，约旦河西岸的以色列定居点，包括E1地区的定居点，根据国际法均属非法。布鲁塞尔还呼吁停止E1项目和定居点扩张，并追究参与该地区暴力行为者的责任。

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约旦河西岸局势

欧盟委员会发言人表示，该项目是在约旦河西岸不稳定局势加剧以及定居者暴力达到创纪录水平的背景下推进的。他还重申，欧盟致力于依据联合国安理会关于两个国家的决议实现解决，即以色列和巴勒斯坦应在获得承认的边界内和平共存。

埃尔-阿努尼还表示，欧盟谴责一切针对平民的恐怖主义和暴力行为。以色列军方称，希伯伦发生枪击事件，造成两名以军士兵死亡，另有三人重伤。事件发生后，军方宣布全面关闭希伯伦及周边数个居民点。

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