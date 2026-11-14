欧盟呼吁以色列开放通往加沙地带的所有边境口岸，并在毁灭性洪涝灾害后，允许人道主义组织立即、不受阻碍地进入当地向民众提供援助。半岛电视台报道称，此事援引欧盟外交与安全政策高级代表、欧盟委员会副主席卡娅·卡拉斯办公室发布的一份声明。

人道主义组织的准入

欧盟表示，以色列必须确保联合国、其机构、人道主义组织和非政府组织能够在加沙开展工作。欧盟还强调，必须遵守国际法，包括国际人道法和国际人权法。

声明指出，平民、民用基础设施、医务人员和医疗机构必须得到保护。欧盟称，近期对加沙南部纳赛尔医疗中心的空袭令人深感担忧。

袭击与暴雨后果

周四，以色列对纳赛尔医疗中心发动空袭，造成至少6名巴勒斯坦人死亡，其中包括一名外科医生，另有数十人受伤。希法医院院长穆罕默德·阿布·萨尔米亚表示，周六，一架以色列无人机袭击了两名在加沙市北部郊区贾巴利亚街头行走的巴勒斯坦人。两人均被送往该医院。

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一家美国野战医院也报告有数人受伤，但未说明具体人数。以色列军方表示，其袭击了该地区的两名哈马斯武装人员。

据联合国儿童基金会称，近日的强降雨已直接影响加沙至少10.6万人：数千顶供流离失所巴勒斯坦人使用的帐篷被淹，营地厕所也发生溢满。加沙媒体办公室表示，超过700公里的污水管网遭到破坏。

欧盟还重申支持通过两国方案解决巴以冲突，呼吁以色列军队全面撤出加沙，并持续大规模分发人道主义援助以及支持早期恢复工作。

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