在比利时布鲁塞尔，欧盟呼吁以色列确保人道援助能够全面进入加沙地带。当地暴雨和寒冷天气正在恶化流离失所者的处境。欧盟委员会发言人伊娃·赫恩奇若娃在简报会上表示，据阿纳多卢通讯社报道。

过境点限制

赫恩奇若娃表示，欧盟已多次在各个层面呼吁以色列政府允许人道援助全面进入该地区。她指出，并非所有过境点都对人道援助开放，这些限制加剧了本已严峻的局势。

欧盟委员会发言人强调，居住在帐篷中的家庭在洪涝期间尤其脆弱。她表示，寒冷和洪水可能增加疾病风险，并导致害虫传播。

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流离失所者的需求

赫恩奇若娃表示，加沙大多数人口需要住所和非食品援助，而约60%需要支持的人处于危急状况。自2023年10月危机开始以来，欧盟已向巴勒斯坦人提供近7亿欧元的人道主义援助。

加沙地带受到一个低压系统影响，伴随冷空气和强降水。数千名流离失所的巴勒斯坦人仍住在破旧帐篷中，没有供暖，也缺乏抵御雨水和寒冷的适当保护。根据巴勒斯坦卫生部门的数据，自2023年10月以来，因以色列在加沙的战争，已有超过7.4万名巴勒斯坦人死亡，另有超过17.5万人受伤。

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