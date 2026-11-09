欧盟将于11月29日生效Euro 7标准，该标准将首次不仅涵盖内燃机汽车的尾气排放，还涵盖制动系统和轮胎磨损产生的颗粒物。新要求也将适用于电动汽车，Autocar报道称。

制动粉尘限值

该法规对尺寸不超过10微米的制动颗粒物——PM10——排放设定了限制。电动汽车的允许水平将为每公里3毫克，内燃机汽车则为每公里7毫克。

电动汽车更严格的标准与使用再生制动有关。再生制动减少了常规摩擦制动器的工作量，因此也减少了制动片与钢制制动盘相互作用时产生的粉尘量。

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电池和零部件要求

Euro 7还对电动汽车电池的耐久性提出要求。电池在最初五年内或行驶里程达到10万公里前，取先到者，必须保留至少80%的初始容量。在使用五年至八年期间或行驶里程达到16万公里前，取先到者，该指标必须不低于72%。

目前，这些规则适用于新车和原厂零部件，但零部件制造商已经在调整产品以符合这些标准。ZF Aftermarket旗下TRW品牌为制动盘和制动片开发了可减少粉尘产生的DTEC技术。该公司指出，大量粉尘来自钢制制动盘，因此减少排放的方法之一是强化其表面。

为检验制动系统部件之间的相互作用，ZF使用DustIN测试台，并采用在制定Euro 7标准时使用的测试模式。

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