欧盟宣布，将限制从中国进口到该集团的混合动力汽车数量。配额将比上一年的进口量高约15%，并将于12月1日生效，德国之声报道。

限制措施的原因

欧盟委员会表示，在此类汽车进口大幅增长后，这些限制措施是保护欧盟工业所必需的。根据其数据，一项调查显示，自2023年以来，混合动力汽车进口到欧盟的数量显著增加。

欧盟委员会将这一激增与全球过剩产能的增长以及其他主要市场贸易限制的收紧联系起来。特别是，这涉及唐纳德·特朗普政府期间在美国实施的一系列关税。

配额涵盖哪些汽车

限制将适用于全混合动力汽车、插电式混合动力汽车和轻度混合动力汽车。欧盟贸易专员马罗什·谢夫乔维奇与中国商务部长王文涛于10月就新机制达成一致。中国呼吁欧盟遵守北京认为是平衡的已达成协议。

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尽管该机制是在从中国的供应增长背景下制定的，但对于2025年占欧盟进口总额份额超过2%的所有国家，将适用单独配额。其他进口商将适用剩余限额。

欧洲市场情况

根据欧洲汽车制造商协会的数据，10月欧盟新电动汽车注册量同比增长61.4%。混合动力汽车约占所有新注册量的三分之一，插电式混合动力汽车的份额达到约10%。

咨询公司安永表示，中国制造商在欧盟的销量增长73.4%，其市场份额达到创纪录的13.1%。与此同时，德国汽车制造商在欧盟的销量10月下降5.7%，其市场份额从41.5%降至38.2%。

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