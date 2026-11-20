在土耳其安塔利亚，欧盟警告称，联合国气候大会COP31目前的决定草案可能会将谈判变成一场“化石燃料峰会”。这一消息见于Politico Europe查阅到的一封信。

欧盟的立场

欧盟气候委员沃普克·胡克斯特拉和爱尔兰气候部长达拉赫·奥布莱恩代表27个欧盟成员国写了这封信。他们在信中表示，欧盟不能加入一项将意味着全球气候政策严重倒退的一揽子方案共识。

信件作者指出，目前的COP31决定草案未提及化石燃料，他们称其为气候变化的主要驱动因素。在他们看来，该文件可能被视为背离此前承诺，并且不成比例地顾及继续生产和消费化石燃料的利益。

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围绕CCUS的争议

文件草案呼吁各国扩大碳捕集、利用与封存技术的应用，即所谓CCUS，以实现既定目标。草案还设想到2035年将电力在全球能源消费中的占比提高至35%，其中包括由化石燃料生产的电力。

作为欧盟第二大经济体的法国严厉批评将CCUS目标纳入其中。法国生态转型部长莫妮克·巴尔比向记者表示，该国坚决反对任何有关碳捕集的数字指标、目标或量化承诺。

这封信的日期为11月19日，收件人为澳大利亚和土耳其，两国共同主持今年的全球气候谈判。欧盟强调，其更倾向于谈判取得雄心勃勃的结果，但不准备不惜任何代价同意一项协议。

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