欧盟将在约旦召集清洁能源投资者——The National

欧盟将于下周在约旦举行投资者会议，希望吸引欧洲企业参与可再生能源项目和创造就业岗位。欧盟地中海事务专员杜布拉夫卡·舒伊察表示，已有60家、70家甚至更多欧洲企业表示有兴趣在该国投资，The National报道。

舒伊察表示，布鲁塞尔认为约旦是该地区最稳定的国家。欧盟希望支持创造就业岗位和提升年轻人的职业技能，同时获得比欧洲更廉价的可再生能源。

清洁能源投资

欧盟委员会上个月启动了一个由欧盟45亿欧元担保支持的投资平台。该平台旨在动员对地中海地区可再生能源和清洁技术的大规模投资。

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该平台是T-Med倡议的一部分，该倡议已经在埃及和突尼斯开展能源项目。其中包括突尼斯西迪布济德一座装机容量为100兆瓦的太阳能发电站，计划于2027年下半年投运。舒伊察还提到了位于埃及艾因苏赫纳的一家“绿色”氨生产厂，其产品出口至欧盟市场。

对叙利亚的援助

访问叙利亚后，舒伊察将前往约旦。在大马士革，她将与叙利亚外交部长阿萨德·沙伊巴尼共同主持叙利亚伙伴关系协调论坛。欧盟已承诺在2026年至2027年为支持叙利亚提供6.2亿欧元。

这位欧盟专员表示，大马士革的会谈将涉及吸引投资、重建国家机构，以及为已出国的叙利亚人返回创造条件。她指出，叙利亚当局需要技术援助，特别是用于恢复中央银行的运作。

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