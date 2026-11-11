斯洛伐克网络安全公司ESET表示，2025年12月，罗马尼亚一家政府机构的服务器遭到入侵。该恶意软件筛选与北约和欧盟有关的电子邮件，并创建其副本供攻击者随后获取。

Defense News报道了此次攻击。ESET以高置信度将Cereal工具集与Turla黑客组织关联起来。研究人员指出，Turla通常被认为与侵略国俄罗斯的联邦安全局有关联。

筛选带附件的邮件

该工具套件的一个组件CerealBox针对包含北约和欧盟机构地址的邮件。它根据预设过滤条件筛选带有Word或PDF格式附件的邮件，随后压缩并加密其副本，供攻击者之后获取。

据ESET称，罗马尼亚的Microsoft Exchange服务器于2025年12月23日遭到入侵。大约一个月前，该公司首次在哈萨克斯坦一家政府机构的服务器上发现了类似的恶意代码。

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在Exchange服务器上的隐蔽活动

ESET将Cereal描述为一套此前未被记录的、面向Microsoft Exchange服务器的模块化.NET恶意软件工具集。它能够接收命令、在内存中执行命令、探查遭入侵组织的结构，并收集选定的电子邮件。

研究人员称，Cereal的特点在于，将需要深入了解Exchange内部架构的新方法与非典型的.NET代码执行方式相结合。这些工具没有采用与外部命令服务器通信的常规方式，而是将目标组织自身的服务器用作基础设施，这本应有助于隐藏长期的间谍活动。

该公司还记录到，哈萨克斯坦的活动在2026年1月15日激增——即旧新年后的第二天。旧新年是俄罗斯及一些邻国庆祝的非官方节日。

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