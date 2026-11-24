位于法国斯特拉斯堡的欧洲人权法院裁定，在特定条件下，各国可以在与白俄罗斯的边境拒绝移民入境。如果一个国家将移民作为施压手段，且这些人不属于特别脆弱群体，则可以这样做，Tagesschau报道。

法院将儿童、病人、残疾人，以及面临生命危险或严重虐待威胁的人列为需要特别保护的人员。

三起推回案件

欧洲人权法院审理了2021年和2022年发生在与白俄罗斯边境的三起所谓“推回”案件。据该媒体称，白俄罗斯当时故意将难民带到边境，以向欧盟施压。

波兰拒绝一群阿富汗公民入境，拉脱维亚拒绝伊拉克库尔德人入境，其中包括有子女的家庭，立陶宛则拒绝一群古巴公民入境。申请人称，在未审查其庇护申请的情况下，他们被强行阻止跨越欧盟边境。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

不驱回原则禁止各国将人遣返回会面临人权侵犯的地方。法院院长马蒂亚斯·吉约马尔指出，鉴于地缘政治背景，被送回白俄罗斯并不自动构成对申请人权利的侵犯。

脆弱性评估

法院强调，各国必须在每个案件中评估当事人是否特别脆弱。在阿富汗公民和伊拉克库尔德人的案件中，欧洲人权法院认定存在这种脆弱性。古巴公民未被认定为特别脆弱。

同时，法院合议庭批评申请人被拘留约六个月。相关国家必须向部分申请人支付赔偿，法院的裁决为最终裁决。

关注我们在