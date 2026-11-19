位于斯特拉斯堡的欧洲人权法院裁定，法国针对某些职业群体实施的COVID-19强制疫苗接种并未侵犯人权。这涉及因未接种疫苗而可能被停职的工作人员。

据Tagesschau报道，一名法国消防员和两名法国医院员工向欧洲人权法院提出申诉。他们因未接种疫苗被停职，并且在停职期间未领取工资。

欧洲人权法院的结论

法院得出结论，针对特定职业群体的疫苗接种要求，以及禁止他们工作的可能性，并不违反人权。欧洲人权法院指出，各国在选择抗击疫情和保护特别脆弱人群的措施方面拥有广泛的选择空间。

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在德国，联邦宪法法院也于2022年驳回了一项针对某些机构员工强制接种疫苗的宪法申诉。当时，该法院认为，立法机关在选择保护脆弱人群免受COVID-19侵害的方式方面拥有广泛的裁量权。

法官的不同意见

欧洲人权法院的裁决并非一致通过。瑞士法官安德烈亚斯·楚恩德发表了不同意见，指出工人的权利受到侵犯。依他之见，在不支付工资的情况下禁止工作是一项非常严厉的措施，在个别情况下可能剥夺人们的生计。

楚恩德认为，当局本可以考虑更温和的措施：特殊防护装备、减少与脆弱人群的接触，或以补偿性付款代替工资。他的立场未获另外六名法官支持。

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