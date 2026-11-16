爱沙尼亚正在准备使数字政府服务在其领土遭外国敌手占领的情况下从境外运行。该计划旨在确保关键服务在数据中心被摧毁或无法从境内管理时仍能运作。据Politico Europe报道。

云基础设施

爱沙尼亚与作为侵略国的俄罗斯联邦接壤，边界长294公里。该国担心，在莫斯科入侵欧盟国家的情况下，自己可能成为目标之一。新战略的架构师蒂努·格伦贝格表示，公共服务必须在云端运行，包括在数据中心遭到物理摧毁或无法在当地运行的情况下。

爱沙尼亚当局已经在Microsoft Azure、Amazon Web Services平台以及其自身的国家云平台上开发安全应用程序。格伦贝格称，该系统正被迁移至数字大使馆和欧洲其他地点。目标是确保关键服务在任何情况下都能保持可用。

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卢森堡的备份数据

爱沙尼亚已在卢森堡的数字大使馆保存了一份国家数据备份。其中包括人口登记册和土地登记册的数据，以及该国的法律文件。司法和数字事务部顾问阿兰·阿尔梅雷指出，下一项任务不仅是保存这些数据，还要确保国家能在危机期间以这些数据为基础运转。

2007年的网络攻击持续了22天，扰乱了相当一部分商业和公共服务的运作，此后爱沙尼亚认识到有必要加强数字韧性。爱沙尼亚当局后来将这些攻击与俄罗斯联系起来。阿尔梅雷还强调，数据必须在数十年间保持可理解和可用。

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