爱沙尼亚已放弃在2030年前完成本国Rail Baltica铁路路段的目标。该路段目前计划在2034年底前完工并投入运营，ERR News报道，并援引Rail Baltic Estonia首席执行官安瓦尔·萨洛梅茨的话称。

推迟期限的原因

萨洛梅茨表示，出于多种原因，该项目时间表曾多次修改。他认为，主要原因是管理不善，以及在项目实施所需能力出现之前就形成的不切实际预期。

Rail Baltica在爱沙尼亚境内的成本最初估计为10亿欧元，但目前已升至35亿欧元。萨洛梅茨澄清说，这一金额反映的是当前成本，未计入未来通胀。项目规模的变化以及各种危机后价格上涨也影响了预算，这些因素在三至四年内使爱沙尼亚的成本上升了数十个百分点。

通往派尔努的线路可能率先开通

铁路基础设施应会更早完成，之后将继续进行测试和投入运营工作。计划率先开通塔林—派尔努路段：在获得资金的情况下，乘客最迟可于2032年底乘火车抵达派尔努。

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萨洛梅茨表示，从长期来看，2030年与2032年之间的差异不会对货运业务产生重大影响。据他所说，Rail Baltica应与公路运输竞争，并推动部分货物从公路转移至铁路。

根据Rail Baltic Estonia的估计，爱沙尼亚路段的年度维护和运营成本将为3000万至5000万欧元。根据该公司的成本效益分析，在有利情景下，收入可能会在铁路运营的第一个十年结束前覆盖运营成本。

爱沙尼亚政府曾表示，将建设期延长五年将降低纳税人的成本。融资计划与欧盟下一个预算期相关联，该预算期将从2028年持续至2034年。

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