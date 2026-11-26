爱沙尼亚社会事务和数字技术部呼吁政府机构、企业和公民因安全风险避免使用三种人工智能工具。在一项新的评估中，中国聊天机器人DeepSeek和Qwen，以及在爱沙尼亚创建的平台Botastico，均被评为高风险，据波罗的海新闻网报道。

DeepSeek和Qwen的风险

社会事务和数字技术部长莉萨·帕科斯塔表示，政府机构已禁止使用DeepSeek。她列举的原因包括数据在中国处理、有关安全和第三方数据处理者的信息有限、适用中国法律，以及已记录的审查和外部影响风险。

阿里云的Qwen聊天机器人也获得了红色评级。根据审查结果，用户数据可能在中国处理，并用于训练人工智能模型。爱沙尼亚对外情报局在其2026年2月年度报告中警告称，DeepSeek推动了中国的工业雄心，同时也可能成为中国宣传的渠道。

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对其他服务的评估

Botastico是一个基于人工智能的聊天机器人和客户服务自动化平台，因未能确认符合ISO/IEC 27001或E-ITS标准而获得高风险评级。该服务也没有隐私政策，且有关部分数据处理链的信息并不完整。

与此同时，Gemini、Copilot和Mistral Vibe获得了绿色评级。该部、爱沙尼亚信息技术中心和Cybernetica AS公司共评估了25种人工智能工具。Cybernetica代表丹·博格丹诺夫警告称，绿色状态并不意味着无需保持谨慎，因为使用条款和保护措施可能迅速变化。

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