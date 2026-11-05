爱沙尼亚救援局已开始为全国性EE-ALARM系统测试小区广播（cell broadcast）群发警报技术。据ERR News报道，部分安卓智能手机用户近期可能会收到测试信息。

测试Android和iOS上的运行情况

与短信不同，小区广播技术需要开发和测试发送信息的能力，以及在Android和iOS设备上接收信息的能力。在未来数月内，Elisa、Tele2和Telia运营商将与爱沙尼亚国家信息通信基金会RIKS共同进行测试。

爱沙尼亚救援局副局长维克托·萨雷梅茨表示，测试是实施该系统的必要阶段。他说，只有在测试成功完成后，所需软件才会被纳入Google和Apple操作系统的更新，使手机及其他智能设备能够接收为爱沙尼亚配置的警报。

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计划于2027年启动

爱沙尼亚计划于2027年春季启动小区广播警报服务。这项技术应能在数秒内向危险区域内的大量人员发送信息，包括在移动网络因通话和信息而过载时。

警报将直接显示在智能手机屏幕上，覆盖其他应用程序和通知。根据威胁情况，即使设备处于静音模式或“勿扰”模式，系统也可能启动高声警报和振动。测试信息可能以爱沙尼亚语、英语或俄语发送，并将包含不存在危险的提示。

该系统将在支持4G和5G、且安装了当前版本iOS或Android的智能手机上运行。RIKS项目负责人安蒂·图尔曼表示，在其他国家的初始阶段，此类信息覆盖了约70%的智能手机，而在一年内这一比例超过了90%。在技术测试后，爱沙尼亚计划于明年在有限区域进行规模更大的测试。

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