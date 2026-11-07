爱沙尼亚寻求盟友放宽棕熊保护措施——ERR News

爱沙尼亚正在寻求其他欧洲国家的支持，将棕熊从欧盟《栖息地指令》附件IV调整至附件V，后者规定了较为宽松的保护制度。爱沙尼亚当局认为，这将使调控棕熊数量变得更加容易。

ERR News援引Maaleht报道，爱沙尼亚气候部狩猎顾问艾马尔·拉科表示，潜在盟友可能包括芬兰、瑞典、拉脱维亚、波兰、斯洛伐克、罗马尼亚、克罗地亚、斯洛文尼亚及其他巴尔干国家。

申请尚未准备好

目前尚无正式申请。拉科估计，约有十个国家可能加入这一倡议。同时，他指出，政治和社会因素使决策更加复杂，因为并非所有国家都支持扩大狩猎机会。

气候部生物多样性部门负责人蒂莫·卡克表示，该程序将耗时较长。据他所说，首先多数成员国必须提出对《伯尔尼公约》的修改，并须获得该公约缔约方批准。此后，欧盟委员会才能提议修改该指令的附件，这同样需要成员国的支持。

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爱沙尼亚的情况

自4月以来，在爱沙尼亚，只有针对问题动物、持环境委员会特别许可才能射杀熊。秋季，该机构发放了射杀30头此类棕熊的许可，其中猎人杀死了10头，尽管环境署建议允许射杀最多150只动物。

塔林行政法院9月暂停了其余许可的效力，等待对非政府组织Eesti Suurkiskjad提出的申诉作出裁决。该组织称，国家没有关于熊数量的可靠数据。爱沙尼亚棕熊种群估计约为1100只，是20年前的两倍。

其他国家的支持

根据所引数据，斯洛伐克至少生活着2500头熊，该国支持爱沙尼亚的努力。十年间，该国记录了106起熊袭击事件，造成4人死亡。斯洛文尼亚约有1000头熊，支持进行讨论，但尚未确定正式立场。罗马尼亚将年度射杀配额增加了一倍，达到969头熊，其种群数量估计在10,419至12,770只之间。

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