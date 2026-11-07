爱沙尼亚将核电站选址数量缩减至三处——ERR News

爱沙尼亚将建设核电站的潜在选址名单从六处缩减至三处。所有入选区域均位于西维鲁县的维鲁-尼古拉市镇，距塔林以东约120公里。

据ERR News报道，马达拉、马拉和莱蒂佩亚地区仍在进一步考虑之列。位于东维鲁县吕加努塞的一处选址因安全原因被从名单中排除。

安全评估

项目负责人阿格内斯·利赫察表示，这一决定主要基于国防部的结论。她说，安全分析是一项标准程序：不同国家机构在各自职权范围内评估相关问题。国防部得出结论，三处地点可以继续考虑，而另外三处则不能。

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目前将对入选区域进行更详细的分析，并相互比较。利赫察指出，计划于明年初向公众展示这些选址的初步路线方案，并在地方层面进行讨论。她还承认，该过程延误了数月，并将其与方法论的细化联系在一起。

项目的法律框架

爱沙尼亚政府于2025年5月启动了国家特别空间规划程序和战略环境评估，涉及一座装机容量不超过600兆瓦的核电站及其必要基础设施。目前爱沙尼亚没有核电站，但建设配备小型模块化反应堆设施的可能性已讨论多年。

政府于2026年3月批准《核能与安全法》，议会于夏季通过该法。该文件为核能发展建立了法律基础，指定消费者保护和技术监管局为监管机构，并规定在建设反应堆前必须获得议会批准。10月，为监管机构的工作拨款220万欧元：初期将有13名专家在该机构工作，计划在四年内将人员规模增加至约40人。如果该电站建成，其发电将不早于2035年开始。

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