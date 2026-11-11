爱沙尼亚政府批准了一项2027年至2028年多公寓楼预制化翻新融资计划，总额为1.6亿欧元。常规翻新项目将无法根据该计划申请国家支持，ERR News报道。

预制化翻新是在工厂生产外墙板，有时还包括屋顶构件。面板可配备保温层、窗户、通风管道和成品外立面，随后运往施工现场并安装到建筑物上。

行业和住房协会的反对意见

爱沙尼亚技术顾问协会（TKL）表示，将资金集中于一种方法，可能使部分公寓协会得不到必要支持，减少传统建筑公司的订单并削弱竞争。该协会还认为，部分资金可能无法被使用。

据TKL称，只有少数爱沙尼亚立面构件制造商拥有预制化翻新经验。该协会开展的一项调查显示，对这项补偿工程费用20%的计划，兴趣可能较低。TKL建议承担预制化翻新30%的费用，并为常规和分阶段项目提供至少20%的支持。

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爱沙尼亚合作住房协会联盟也呼吁政府和气候部保留公寓协会根据建筑类型、所在地及财政能力选择翻新方法的可能性。该联盟建议将预制化方法的补偿提高至35%，并将20%的支持扩大至进行常规翻新的建筑。

政府立场

基础设施部长库尔达尔·莱斯解释说，这一决定源于加快住房存量更新的需要：未来20年内，爱沙尼亚必须修缮1.4万栋多公寓楼。他表示，相当一部分工作在可控的工厂条件下完成，而现场施工期更短，可减少对居民造成的不便。

莱斯指出，预算补偿将为20%，因为资金来自国家预算，并且按照政府的设想，将通过税收收入回流。他还强调，该计划应支持爱沙尼亚制造商和工程师的出口潜力。常规翻新的支持计划在下一轮欧盟资金期内继续实施，但由于需求旺盛，补贴比例可能较低。

新一轮计划还将扩大潜在参与者范围：此前，只有在2000年前投入使用的建筑可以获得援助，而新计划将不再设有这一限制。

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