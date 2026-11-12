爱沙尼亚政府从国家储备中拨出近480万欧元，以维持现有的公交、铁路、渡轮和航空服务至今年年底。额外资金将用于补偿柴油和天然气成本的上涨，ERR News报道。

燃料推高运营商成本

该决定是在地区事务和农业部长亨德里克·约翰内斯·特拉斯提出请求后作出的。今年预算为公共交通补贴安排了1.747亿欧元，售票收入另有约4700万欧元。然而，该部表示，由于燃料价格上涨，这些资金不足以维持当前的服务水平至今年年底。

柴油和压缩天然气价格对公共交通成本影响最大。在3月伊朗战争升级后，油价大幅上涨，而天然气在第三季度上涨了32.6%。

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避免了哪些削减

燃料价格通过指数化条款被纳入县级公交和渡轮线路合同的成本中。铁路运营商Elron的支出也在增加，原因是电力成本高于预测水平。

该部估计，如果没有额外资金，到今年年底将出现近480万欧元的资金缺口。届时，县级公交服务里程将不得不削减约100万公里，约为约格瓦县年度里程的一半。通往较大岛屿的渡轮服务将减少约3400个航次，相当于约两个月的运输量，而维尔扬迪铁路线将取消约一个月的班次。

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