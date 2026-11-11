爱沙尼亚不再制定用于资助核电站的单独信贷担保计划。相反，当局正在考虑将不同的国家支持工具结合起来，用于这一价值数十亿欧元的项目，ERR News报道。

担保不足以解决问题

今年春季，政府曾计划为价值数十亿欧元的大型投资设立单独的贷款担保计划。该计划可用于建设海上风电场、抽水蓄能电站和核电站。

然而，埃尔基·拉苏克和安妮·苏林开展的一项研究显示，仅靠国家担保不足以吸引此类大型投资进入该国。气候部副秘书长亚努斯·乌伊加表示，对于价值超过10亿欧元的项目，可能需要个性化解决方案。

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差价合约

Fermi Energia首席执行官卡列夫·卡莱梅茨表示，根据欧盟立法，核电站唯一可用的价格担保机制是双向差价合约。在这一模式下，设定固定价格：当电力市场价格较低时，国家向生产商补偿差额；当价格较高时，生产商通过Elering将额外收入返还给国家。

卡莱梅茨表示，现在确定可能的固定价格还为时过早。他推测，今年的平均电价可能约为每兆瓦时90欧元，这大致相当于小型模块化反应堆的预计发电成本，具体取决于资本成本、融资和利率。

乌伊加表示，仅靠一种机制很可能不足以为核电站融资。爱沙尼亚将研究贷款、信贷担保、差价合约和股权投资的不同组合。他还强调，除芬兰外，几乎没有不采用差价合约为核电站融资的例子。

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