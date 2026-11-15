爱沙尼亚外交部表示，该国将从12月1日起关闭与俄罗斯这一侵略国接壤的所有公路边境口岸。该决定与塔林以北维姆西的国防工业企业Threod Systems遭遇纵火未遂事件有关。据ERR News报道。

针对Threod Systems的纵火未遂事件

11月14日上午，8名拉脱维亚公民在试图进入Threod Systems厂区后被拘留。根据爱沙尼亚安全警察局KAPO的数据，该团伙意图制造爆炸并纵火焚烧建筑物。该公司尤其生产远程侦察和攻击无人机。

KAPO表示，此次袭击是根据俄罗斯军事情报机构格鲁乌的命令实施的。这是自8月以来第二起针对国防工业企业的纵火未遂事件，当时目标是塔林公司Milrem Robotics。

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关闭边境口岸

爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔表示，他已指示内政部长伊戈尔·塔罗和国家办公厅准备关闭东部边境的必要措施。他表示，此举应降低该国居民面临的风险，并表明针对爱沙尼亚国防工业的袭击不可接受。

塔罗将向政府提议，对行人和车辆关闭位于纳尔瓦、卢哈马和科伊杜拉的全部三个公路边境口岸。目前，这些口岸每天开放12小时，即从7:00至19:00。政府还必须确定该决定是临时性的还是无限期的。

目前身在俄罗斯的爱沙尼亚居民和卡车司机将有两周时间返回家园。塔罗表示，此后返程路线可能变得漫长而困难。

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