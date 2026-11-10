ERR News：爱沙尼亚将于2028年5月引入照护协调员

爱沙尼亚计划从2028年5月起为需要大量医疗和社会支持的人设立照护协调员职位。协调员将帮助他们在家中获得必要服务，以减少再次前往急诊科就诊和住院的次数，ERR News报道。

伊达-维鲁县的试点项目

目前，10名协调员在伊达-维鲁县的两家医院和三家家庭医学中心工作。欧盟公平转型基金将资助他们的工作以及用于访问患者数据的软件，直至2027年。该国另外五个县也在实施试点项目。

伊达-维鲁中央医院管理委员会主席塔尔莫·托赫韦尔表示，一些人在完成治疗后不久再次来到急诊科。他说，协调员的任务是为患者找到所需服务，使其不会作为急诊患者重返医院。

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个性化援助计划

协调员将为每个人制定个性化治疗或社会支持计划。社会事务部卫生事务副秘书长安妮卡·莱指出，这类计划不仅包括个人为维持和改善健康所采取的措施，还包括其家庭成员的参与。同时，人们有权拒绝协调员的帮助。

来自Eesti 200的里吉科古议员、病毒学家伊尔娅·卢察尔认为，整合医疗和社会服务是现实可行的，但由于分析研究尚未完成，她对改革的最初时间表提出了质疑。她还表示，不同县对协调员职责的理解不同。该部确认，改革正按计划进行。

作为该方法有效性的例子，莱提到了维尔扬迪医院PAIK项目的一项临床研究，该项目为高风险患者配备协调员。她表示，该项目中的紧急住院费用下降了32%。

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