爱沙尼亚政界就下调食品增值税产生分歧——ERR News

爱沙尼亚政界对于是否下调基本食品的增值税存在分歧，尽管拉脱维亚采取这一措施后，价格下降、销售额增长。ERR News报道。

拉脱维亚试点的结果

自7月1日起，拉脱维亚对面包和烘焙产品、牛奶、鸡蛋及新鲜鸡肉实行12%的优惠增值税税率。该试点项目将持续至2027年6月30日。

理论上，减税本应使零售价格下降7.44%。拉脱维亚竞争委员会发现，截至9月，这四类商品的价格平均下降了8.32%。Rimi Latvija首席执行官瓦尔迪斯·图尔莱斯表示，10月相关商品的销售量比一年前高出12%至20%。他说，一些供应商难以满足增长的需求。

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爱沙尼亚各党的立场

改革党政治人物艾瓦尔·瑟尔德反对在爱沙尼亚实施类似的减税措施。他援引国际货币基金组织的一项评估称，降低食品增值税是一种根本错误的做法。瑟尔德表示，将基本产品的税率降至13%，每年将使国家预算损失1亿至1.2亿欧元，而较富裕家庭将获得更大的绝对收益。

Parempoolsed党领袖拉夫莉·佩尔林也不支持针对食品的单独优惠税率，而是提议对所有购买行为普遍下调增值税。同时，Isamaa党领袖乌尔马斯·雷因萨卢承诺，如果其政党在下一次选举中获得授权，将从2027年7月1日起下调基本食品的增值税。EKRE、社会民主党和中间党代表也支持这一想法。

爱沙尼亚几乎普遍适用的增值税税率为24%。酒店住宿适用13%的例外税率，书籍和药品则适用9%的税率。

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