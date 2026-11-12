阿提哈德航空将阿布扎比与沙特阿拉伯利雅得和达曼之间所有客运及货运航班的取消措施延长至11月19日。与此同时，该航空公司恢复了阿布扎比与吉达之间的航线，每天运营最多四个航班。

据The National报道，利雅得哈立德国王国际机场在10月因机场遭袭而暂停运营后，已部分恢复运行。该机场正在保障部分国内和国际航班，但航班中断仍在持续，数家航空公司尚未恢复完整航班时刻表。

Emirates和flydubai航班

阿联酋航空已取消迪拜与利雅得之间以及迪拜与达曼之间的航班，至少持续至11月13日。该航空公司已恢复每日两班飞往吉达的航班，而飞往麦地那的航班仍正常运营。

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flydubai已暂停迪拜与利雅得之间以及迪拜与艾卜哈之间的航班，尚未确认恢复日期。飞往达曼的航班至少取消至11月13日。

Air Arabia的限制措施

阿拉伯航空也已取消飞往利雅得和艾卜哈的航班，至少持续至11月13日。与此同时，该航空公司飞往达曼和塔伊夫的航班按时刻表运营。阿提哈德航空表示，局势仍在变化，可能会有进一步调整。建议往返于阿联酋和沙特阿拉伯之间的乘客在前往机场前直接向航空公司查询航班状态。

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