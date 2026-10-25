阿提哈德航空公司将阿布扎比与沙特阿拉伯城市——利雅得、达曼和吉达——之间航班的取消措施延长至11月5日。限制适用于所有往返利雅得和达曼的航班，以及四个飞往吉达的航班：EY601、EY602、EY603和EY604。

据The National报道，在地区紧张局势和也门胡塞武装袭击的背景下，飞往沙特阿拉伯的航班取消和削减仍在持续。国际航线仍然受阻，尽管利雅得的哈立德国王国际机场已部分恢复运营。

利雅得机场运营情况

自10月25日起，利雅得机场通过1号和2号航站楼保障航班运营。1号航站楼用于国内航班，2号航站楼用于国际航班。同时，多家航空公司延长或实施了飞往沙特城市航线的限制措施。

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阿联酋航空计划于10月30日恢复迪拜与吉达之间的航班。飞往利雅得和达曼的航班预计将于11月8日恢复，而阿联酋航空飞往麦地那的航班仍在运营。迪拜航空取消了截至10月29日（含）飞往利雅得、达曼和艾卜哈的航班，并计划从10月30日起恢复这些航线的服务。

其他航空公司

阿曼航空已暂停所有飞往利雅得的航班至10月31日。萨拉姆航空也取消了截至同日飞往利雅得和达曼的航班。荷兰皇家航空将飞往利雅得和达曼的航班取消措施延长至10月31日；汉莎航空将飞往利雅得的航班取消措施延长至11月18日；汉莎航空集团飞往达曼的航班将停飞至11月30日。

英国航空计划于11月3日恢复有限的每日利雅得航班服务。菲律宾航空暂停飞往利雅得的PR654和PR655航班至11月29日；酷航暂停新加坡与吉达之间的航班至12月2日。国泰航空将暂停飞往利雅得的航班延长至2027年1月31日。

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