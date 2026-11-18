欧洲中央银行11月18日警告称，公共债务上升以及为发展人工智能基础设施而积极举债，正使欧元区金融市场更容易遭受突然损失。欧洲央行11月《金融稳定评估》指出了这一点，阿纳多卢通讯社报道。

欧洲央行副行长鲍里斯·武伊契奇表示，由于持续的地缘经济不确定性以及对AI相关风险的敞口日益增加，欧元区金融稳定面临的风险仍然很高。该央行评估称，对这项技术的热情推动了全球股市上涨，但股价已反映出对利润异常高增长的预期。

AI基础设施贷款

欧洲央行指出，来自更廉价AI模型的竞争，或为建设数据中心筹集资金的困难，都可能令这些预期受到质疑。如果对AI投资回报的评估恶化，后果可能不仅影响股票持有人，也会影响科技公司债券持有人。

截至6月，欧元区银行已承诺向AI供应链中的165家大型公司及其子公司提供243亿欧元融资。在这一金额中，借款人尚未使用110亿欧元。

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公共债务与银行韧性

目前，许多欧元区国家政府面临自2012年债务危机以来最高的借款成本。欧洲央行表示，在法国，由于该国特有的担忧，投资者要求持有政府债券获得更高的溢价，不过交易仍保持有序。

监管机构还注意到，对冲基金参与得更加积极，它们使用借入资金进行政府债券交易。价格急剧下跌可能会加剧报价下行并推高收益率，而这恰恰发生在政府需要为债务再融资之时。

与此同时，欧洲央行指出，欧元区银行拥有韧性缓冲：其股本回报率达到十年来最高水平，资本和流动性指标显著超过监管要求。该央行认为，部分非银行贷款机构和投资基金存在更大的脆弱性。

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