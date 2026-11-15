欧洲航天局的Euclid空间望远镜发现了31个来自早期宇宙的类星体，其中包括两个成为目前已知最古老天体的对象。正如ScienceDaily报道，当宇宙年龄约为6.7亿年、约占其现今年龄的5%时，这些类星体的亮度相当于一万亿个太阳发出的光。

两个创纪录的天体

新发现的类星体中最古老的EUCL J172902.75+641018.1，其红移为7.77。EUCL J125308.55+705432.3的这一数值为7.69。两者距离地球均略超过130亿光年，并且早在宇宙历史最初的6.7亿年间就已经发光。

红移显示天体的光因宇宙膨胀而被拉伸的程度，并有助于确定这些光能追溯到多遥远的过去。在这31个新类星体中，有12个的红移至少为7，对应于宇宙存在的最初7.7亿年。此前的纪录属于一颗于2021年发现的类星体，其红移为7.64。

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寻找早期黑洞

类星体是极其明亮的星系核。当大量气体和其他物质螺旋式向星系中心的超大质量黑洞移动时，它们会释放大量能量，从而形成类星体。在这一时期，星系核的亮度可比星系其余部分高数百倍或数千倍。

此前，天文学家主要只能发现早期宇宙中最明亮的类星体，因为较暗的天体更难与距离较近的恒星区分，也更难被探测到。Euclid将对大片天空的巡天与捕捉微弱红外辐射的能力相结合，因此也能够发现亮度较低的例子。

全部31个类星体均通过Euclid Wide Survey巡天数据识别出来，该巡天最终预计将覆盖超过三分之一的天空。在已发现的类星体中，第二古老的EUCL J125308.55+705432.3已得到更详细的研究：它位于一个富含气体和尘埃的星系中，那里正在密集形成新的恒星。这类观测可能有助于弄清最早的大质量星系如何与其中心的超大质量黑洞共同演化。

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