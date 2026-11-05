美国电动汽车快速充电网络EVgo在美国芝加哥启用了其网络中首座配备Tesla Supercharger系统的充电站。该站点安装了12个充电车位。据InsideEVs报道，这是扩张计划的开始，EVgo计划在全美部署数百个Supercharger充电车位。

支持NACS和CCS

得益于Tesla Magic Dock连接器，芝加哥充电站支持采用NACS和CCS标准的电动汽车。NACS最初是Tesla专属的接口，但如今其他制造商的现代电动汽车也在使用它。

Tesla还向商业客户提供可购买和安装的V4 Supercharging充电柜，其功率可达500千瓦。EVgo首席执行官巴达尔·汗表示，首座配备Supercharger的充电站启用，是扩大公司客户群以及推动电动汽车行业转向NACS的重要里程碑。

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进一步扩张

首批配备Tesla设备的EVgo充电站计划设在开发商Regency Centers旗下的杂货店和奥特莱斯购物中心附近。两家公司长期合作，Regency Centers此前还计划安装400个充电车位。EVgo指出，选择伊利诺伊州作为首个州，是因为过去两年该州登记注册的电动汽车数量增长了60%。

配备Supercharger设备的EVgo充电站将显示在Tesla车辆的内置导航中，前提是启用了搜索第三方充电站的选项。EVgo还表示，在不计入Supercharger网络的情况下，该公司正朝着在美国拥有500座支持NACS的充电站这一目标迈进。未来两年内，公司希望为其所有2023年后建成的充电站配备至少一个NACS端口。

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