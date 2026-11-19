在比利时布鲁塞尔，来自不同政治团体的欧洲议会议员表示，他们因前往台湾以及与台湾代表交流而受到中国官员施压。Politico报道称，8名欧洲议员讲述了他们认为属于恐吓的事件：一名中国外交官突然到访议员办公室、收到要求停止与台湾接触的信件，以及在中国边境被扣留。

信件和警告

“爱国者”党团副主席安东尼奥·坦格拉·科雷亚表示，在他于2025年6月前往台湾之前，一名中国外交官未经事先通知来到他的办公室。这名议员称，该外交官表示无法保证他的人身安全，也不知道他出行后可能会发生什么。

10月参加台北论坛的欧洲议员也收到了中国驻欧盟使团的信件。信中敦促他们避免与台湾当局进行任何官方接触。捷克议员翁德热伊·克鲁蒂莱克表示，中国无权向民选代表施压或干预他们的议会活动。波兰议员米哈乌·科博斯科称这封信很奇怪，并表示直接施压不可接受。

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在北京被扣留

捷克欧洲议员马尔凯塔·格雷戈罗娃表示，9月26日，她与欧洲议会贸易委员会代表团一同抵达北京后被边防人员拦下。她称，自己的护照被收走，被禁止使用手机，并在警察包围下被扣留约一个半小时。格雷戈罗娃指出，她不知道这是行政失误还是蓄意恐吓。

她计划要求全国人民代表大会作出解释，并请求欧洲议会议长罗伯塔·梅措拉在未得到解释的情况下限制中国代表进入议会。梅措拉的发言人尤里·拉斯表示，议长与议员们保持联系，并已将他们的问题和担忧转达给中国当局，以避免发生新的事件。

欧洲议会与中国的关系

2021年，在欧盟因有关中国侵犯维吾尔族人权的报道实施制裁后，北京对5名欧洲议员实施了制裁。作为回应，欧洲议会暂停了欧中投资协定的批准程序和外交接触。据Politico报道，2025年4月，北京和欧洲议会取消了制裁限制，欧中第44次议会间会议计划于6月在斯特拉斯堡举行。

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