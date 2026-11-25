在法国，负责预算事务的欧盟委员彼得·谢拉芬警告称，将欧盟下一份七年期预算削减440亿欧元，可能会使成员国政府的处境恶化。他11月25日在斯特拉斯堡欧洲议会发表讲话时表示，各国仍将不得不从本国预算中为竞争力和安全领域的投资提供资金。

欧盟委员的警告

据Politico Europe报道，谢拉芬强调，缩减欧盟预算未必会为成员国带来节省。依他评估，相关投资的支出仍将由其国家预算承担。

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔于上周六提出削减440亿欧元的方案。欧盟领导人将在周四和周五于布鲁塞尔举行的峰会上讨论预算问题。

德国的立场

科斯塔正寻求在下一次有关多年期财政框架的峰会之前推进谈判，该峰会将于12月17日开始。与此同时，欧盟各国政府对预算总体规模的评估存在分歧，而德国正领导推动将欧盟委员会提案进一步削减数百亿欧元的行动。

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德国政府在Politico看到的一份内部备忘录中表示，需要进一步大幅削减，以将与现行多年期财政框架相比的支出增长降至可接受水平。柏林还呼吁恢复针对较富裕国家预算缴款的返还机制，并表示将考虑对数字巨头征收全欧盟税的提议。

对预算规模的评估

谢拉芬驳斥了欧盟预算增加的说法。他指出，如果按国民总收入的比例评估并考虑通胀，该提案小于2021年生效的现行七年期预算。

根据欧盟委员会的评估，考虑到最新的通胀预测，该提案相当于欧盟国民总收入的1.06%。若不计入该集团疫情后债务的偿付，这一比例为0.97%。

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