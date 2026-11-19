欧盟委员会正准备修改欧盟国家建立石油和成品油应急储备的规则。该提案旨在使储备结构更接近各成员国的实际燃料消费量和炼油能力，OilPrice报道称，彭博社查阅了一份文件草案。

现行储备要求

根据现行规则，欧盟国家必须维持相当于至少90天净进口量或61天国内消费量的库存，取两者中较高者。此类储备中已有一部分必须由成品油构成，但规则并不要求按与国内需求相符的比例储存。

在欧洲炼油能力下降的背景下，这一差异变得更加重要。根据欧盟委员会秋季经济预测，欧盟生产的汽油多于其消费量，但在柴油，尤其是航空燃料方面存在结构性短缺。原油储备无法迅速弥补进口柴油或航空燃料的不足。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

储备与军方可能获得的使用权

欧盟统计局数据显示，7月欧盟应急储备为1.035亿吨。其中，4370万吨为原油，3650万吨为瓦斯油和柴油。当月，13个成员国的储备低于最低要求水平。

据欧盟估算，3月至9月期间，与伊朗的战争使该集团进口柴油的成本增加约400亿欧元。进口航空燃料额外花费160亿至190亿欧元。国际能源署上周表示，其成员将在2月前再释放7100万桶储备，其中包括约1500万桶柴油，主要来自法国和德国。

该草案还规定，在特殊情况下，军方可以临时获得应急燃料储备的使用权。该文件在计划于12月初由欧盟委员会批准前仍可能被修改。

关注我们在