在法国斯特拉斯堡，欧洲委员会没有宣布任何新的具体措施，以回应美国总统唐纳德·特朗普政府施加的压力。该政府要求欧洲国家提高新药价格。欧盟委员会执行副主席亨娜·维尔库宁在欧洲议会全体会议期间表示，目前要评估美国政策对欧洲的影响仍存在“太多不确定性”，Politico Europe报道。

来自华盛顿的压力

特朗普政府坚持要求欧洲国家为新药支付更多费用。华盛顿方面认为，美国公民通过更高的药品价格，不成比例地为医药创新提供资金。

维尔库宁提到去年达成的跨大西洋贸易协议，该协议为大多数欧洲对美出口商品设定了15%的最高关税，其中包括品牌药。同时，德国可能面临额外关税：今年6月，华盛顿就有关该国可能系统性低价支付创新药品的说法，启动了301条款调查。

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呼吁作出共同回应

欧洲人民党欧洲议会议员托米斯拉夫·索科尔表示，欧盟需要作出协调一致的回应，因为与华盛顿达成双边安排将削弱该集团的立场。法国和爱尔兰此前提议欧盟委员会成立一个工作组，由各国贸易和卫生部门代表组成，以评估美国的要求并寻找共同回应。

一些欧洲议会议员还支持考虑动用欧盟反经济胁迫工具的想法。维尔库宁没有评论这一可能性。她指出，欧盟委员会尊重各国在定价方面的权限，但可在必要时提供支持，未说明支持形式。据Politico Europe报道，美国将本国药品价格与其他国家价格挂钩的政策，已促使制药公司推迟在欧洲推出药物。预计该问题将在12月8日举行的欧盟卫生部长会议上再次讨论。

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