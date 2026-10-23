10月23日，欧盟委员会宣布，在战事再度爆发和民众需求不断增长的背景下，向也门追加2250万欧元人道主义援助。据阿纳多卢通讯社报道，这笔新资金是在欧盟2026年已拨付的8750万欧元基础上追加的。2026年的援助总额将达到1.1亿欧元。

对流离失所者的援助

欧盟委员会表示，近几周来，由于战事升级，近23万人被迫离开家园。军事升级还增加了平民伤亡，令关键服务的运作和人道主义援助的提供更加困难。

这笔追加资金旨在帮助人道主义合作伙伴应对不断增长的需求、加强行动能力，并预先部署至关重要的物资。流离失所家庭、妇女、儿童、残疾人和边缘化社区被确定为优先援助群体。

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人道主义危机的规模

欧盟委员会负责防备和危机管理事务的委员哈贾·拉赫比卜表示，也门的人道主义危机在很大程度上仍未受到关注。她呼吁各方停止导致平民死亡以及医院、住房和关键服务遭破坏的袭击，并遵守国际人道法。

欧盟评估显示，约2230万也门居民需要人道主义援助和保护。约520万人为境内流离失所者，超过220万名五岁以下儿童遭受急性营养不良。

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