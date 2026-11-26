欧盟委员会因参与欧洲经济区香精市场卡特尔，对瑞士公司Firmenich和Givaudan以及美国公司International Flavors & Fragrances共处以4.719亿欧元罚款。据阿纳多卢通讯社报道。

交换机密信息

根据欧盟委员会的数据，从2019年3月至2023年3月，这些公司交换了有关价格、与客户谈判以及商业战略的机密数据。三家制造商还相互传递了与联合利华合作的商业敏感信息。联合利华是全球最大的消费品香精采购商之一。

根据欧盟委员会的结论，Givaudan和International Flavors & Fragrances还单独交换了有关其在消费类香精和高端香水领域更广泛业务的数据，包括计划中的价格上涨和与客户的谈判。两家公司还同意不积极招募对方为联合利华工作的员工。

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罚款金额

Firmenich被罚约1.38亿欧元，Givaudan被罚2.52亿欧元，International Flavors & Fragrances被罚约8200万欧元。欧盟委员会表示，这种协调减少了竞争对手未来商业决策的不确定性，并削弱了香精市场的竞争。

香精用于香水、个人护理产品、清洁剂及其他家居产品。欧盟委员会指出，卡特尔行为可能导致价格上涨并减少消费者的选择。三家公司均承认参与卡特尔并承担责任。

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