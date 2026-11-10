塞浦路斯方面认为，欧盟委员会计划将边境管理机构Frontex的人员规模增至3万名官员，并扩大其在遣返无合法权利留在欧盟境内的移民方面的作用，这将支持该国将此类人员遣返原籍国的国家计划。

塞浦路斯移民部门表示，Frontex的变化不会对其遣返计划造成负面影响。相反，该部门认为，扩大这一欧洲机构的能力将有助于该国在这一领域的努力，《塞浦路斯邮报》报道。

Frontex的新储备队伍

欧盟委员会的计划 предусматривает组建一支由1.7万名官员组成的欧洲边境管控与遣返储备队伍。这将使欧盟内Frontex工作人员总数达到3万人。

该机构还计划购置现代化设备和技术，特别是基于人工智能的工具。一个独立的遣返协调中心将收集和分析来自不同欧盟国家的行动信息，并支持行动的规划和协调。

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欧盟委员会指出，Frontex的协助将覆盖遣返的整个过程：从及早识别人员和就自愿返回提供咨询，到开展行动和协助重新融入社会。相关程序还计划实现数字化，以加快行政流程、减轻负担并改善数据交换。

欧盟的遣返规则

今年6月，在塞浦路斯担任欧盟理事会轮值主席国期间，欧盟理事会和欧洲议会就一项新的移民遣返条例达成协议。该文件于上个月获得最终批准。

该条例规定，可在第三国设立遣返中心。如果欧盟成员国与第三国达成相关协议，且该国遵守国际人权标准，身份未得到解决的移民可被送往这些中心。该文件还允许采取特别措施，包括对被视为安全风险的人员实施无限期入境禁令，并规定欧盟各国之间相互承认遣返决定。

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