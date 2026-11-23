欧洲委员会已对Coca-Cola Europacific Partners（CCEP）启动正式反垄断调查。监管机构正在审查该装瓶商是否限制了欧盟内碳酸饮料和运动饮料的跨境贸易，阿纳多卢通讯社报道。

审查批发供应

欧洲委员会将确定，这家英国公司是否在向超市和其他零售商提供批发供应领域滥用其市场支配地位。调查还涉及其可能阻碍批发买家就同时面向多个国家的采购进行谈判。根据委员会的数据，客户可能被要求在每个国家市场分别协商采购事宜。

折扣和不同包装

监管机构还将单独调查，批发折扣是否取决于买方承诺不将产品从购买国出口。此外，委员会将核查CCEP是否在欧盟成员国为碳酸饮料使用不同规格的包装，以遏制其跨境销售。

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其他可能的做法包括向零售商提供激励，以限制碳酸饮料进口至西班牙。欧洲委员会认为，此类行为可能使零售商更难在国外获得更优惠的价格，并导致消费者面临更高价格和更少选择。

CCEP是欧洲两家最大的The Coca-Cola Company品牌饮料装瓶商之一。根据欧洲委员会的数据，该公司是比利时、法国、德国、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙和瑞典最大的碳酸饮料供应商。The Coca-Cola Company持有CCEP的少数股权。该调查是在2025年3月对该公司位于多个欧盟国家的场所进行突击检查后启动的。

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