欧盟委员会警告11个欧盟成员国，它们在2027年可能无法遵守净支出增长的建议限制。委员会还提议加强针对保加利亚和匈牙利的过度赤字程序。阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

各国必须调整预算

欧盟委员会在2027年秋季欧洲学期一揽子文件中指出，捷克、芬兰、德国和罗马尼亚可能超过净支出增长的建议上限。委员会评估认为，克罗地亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、斯洛文尼亚和西班牙面临大幅超过这些上限的风险。

委员会呼吁这11个国家在制定2027年预算时采取纠正措施。同时，委员会认为，现阶段不宜对德国和立陶宛启动过度赤字程序。

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针对保加利亚和匈牙利的措施

欧盟委员会表示，保加利亚和匈牙利为纠正过度赤字状况采取的措施不足。委员会要求欧盟理事会正式认定两国均未采取有效行动。此类决定可能为修订赤字削减路径以及暂停部分欧盟资金铺平道路。

委员会还认为，由于偿债成本上升，欧元区在2027年采取略为更紧的财政立场是适当的。委员会呼吁各国政府为国防、能源和创新投资保留空间。根据委员会预测，欧盟国防支出将从今年占GDP的1.9%升至2027年的2.1%，并在2028年达到2.2%。

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