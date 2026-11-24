欧盟委员会威胁称，将对保加利亚处以最高2300万欧元的罚款，原因是布鲁塞尔认为该国在遏制公共支出和削减预算赤字方面采取的措施不足。可能处罚的最终金额尚待确定，Politico Europe报道。

预计赤字将达到GDP的5%

欧盟委员会认为，索非亚没有采取足够措施来改善公共财政状况。根据布鲁塞尔的预测，保加利亚今年的预算赤字将达到国内生产总值的5%。

欧盟财政规则规定，预算赤字不得超过GDP的3%，政府债务不得超过GDP的60%。与此同时，保加利亚的政府债务仍显著低于这一门槛。

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预计将在年底作出制裁决定

欧盟经济委员瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯表示，预计将在今年年底或明年年初就罚款作出决定。今年1月加入欧元区的保加利亚，可能既面临罚款，也面临获得部分欧盟资金的渠道受限。

最高相当于GDP 0.02%的罚款可适用于欧元区国家。由于公共财政状况，匈牙利也面临部分欧洲资金被冻结的风险，但由于该国不属于货币联盟，因此不会被处以罚款。如果两国未能在春季前满足财政要求，都可能失去部分欧盟资金。

如果针对保加利亚的制裁获得批准，这将是首次因违反欧盟财政规则而开出的罚款。大约十年前，布鲁塞尔曾考虑对西班牙和葡萄牙处以罚款，但最终将罚款降至零。

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