欧盟委员会预测，意大利2026年的预算赤字将占国内生产总值的2.9%，而2025年为3.1%。如果该预测得到证实，这一比例将降至国内生产总值3%的门槛以下，使意大利能够退出过度赤字程序。

赤字预测的修订

在春季预测中，欧盟委员会预计意大利赤字与国内生产总值之比将在2026年和2027年均为2.9%。目前，委员会预计净借款将在2027年升至国内生产总值的3.5%。

据ANSA English报道，意大利政府请求适用《稳定与增长公约》的国家例外条款，以便增加对能源和国防领域的投资。

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经济和通胀预测

欧盟委员会还上调了对意大利经济增长的评估：预计该国国内生产总值将在2026年增长1%，而春季预测为0.5%。2027年的预测从0.6%上调至0.7%，委员会评估认为，意大利经济将在2028年增长0.8%。

根据欧盟委员会的预测，意大利年通胀率将在2026年达到3.4%，2027年达到3.1%。对于整个欧元区，委员会预计通胀率将分别为3.2%和3.1%。

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