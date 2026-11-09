在布鲁塞尔，欧盟委员会起草了《数字公平法案》，该法案规定，企业若实施不公平的数字做法，最高可被处以其年度全球营业额6%的罚款。据Channel NewsAsia报道，路透社看到了这份文件。

欧盟司法事务专员迈克尔·麦格拉思预计将在周三提交该法案。该文件仍须获得欧盟成员国和欧洲议会批准，才能成为法律。

禁止操纵性界面

该草案提议禁止企业与消费者互动时使用所谓的“暗黑模式”。这指的是网站和应用程序界面中具有误导性或操纵性的元素，它们会诱使用户购买更多商品。此类做法拟被认定为不公平商业行为。

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欧盟委员会还希望禁止针对儿童或脆弱消费者的个性化广告。根据草案，卖家必须让用户能够关闭鼓励强迫性或过度使用服务的功能。

动态定价透明度

对于采用动态定价的公司，草案提议设立额外的透明度要求。特别是，它们必须披露以广告中标明的价格可获得的商品或服务数量。

Finance Watch组织表示，拟议的有关“暗黑模式”的规则是朝着正确方向迈出的一步，但对在线投资的金融服务消费者保护不足。

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