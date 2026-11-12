在超过110万欧盟公民签署相关要求的请愿书后，欧盟委员会将审议欧盟与以色列之间的联系国协议。正如Politico报道，未来几周，欧盟委员会代表将与该倡议的组织者会面，欧洲议会则将举行公开听证会。

请愿书的诉求

该请愿书近两年前由欧洲左翼联盟发起，该联盟联合了11个左翼政党。组织者呼吁欧盟暂停与以色列的贸易和政治对话。他们将这一要求与他们认为以色列未能阻止加沙种族灭绝联系在一起。

签名数量最多的是法国，为339,479个。其后是意大利的283,863个签名和西班牙的151,821个签名。欧盟委员会须在2027年5月前说明，是否计划针对该倡议采取行动。

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程序与协议

欧洲公民倡议机制规定，应审议获得来自七个以上国家的超过100万欧盟公民支持的请愿书。在十多年间，136项已登记倡议中只有14项达到这一门槛。

欧盟与以色列之间的联系国协议于1995年签署，并于2000年生效。该文件规范政治对话和贸易。欧盟是以色列最大的贸易伙伴：2025年，欧盟约占该国与世界贸易总额的三分之一。

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