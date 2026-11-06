在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会就TikTok推荐算法中所谓的“兔子洞”效应，对其可能违反欧盟在线内容规则提出初步指控。该算法可能持续向用户推荐相似视频，并让他们的注意力停留在同类内容上，Channel NewsAsia报道。

对用户的风险

欧盟委员会表示，TikTok尚未采取相称、合理且有效的措施来降低这些风险。监管机构评估认为，持续观看有关悲伤、孤立或身体形象的内容，可能对用户的心理健康产生负面影响。

欧盟技术事务委员亨娜·维尔库宁表示，在用户浏览信息流或点赞视频后，TikTok的算法会推荐更多相似内容，使用户陷入难以摆脱的“兔子洞”。她强调，该平台必须加强对用户福祉的保护，尤其是对未成年人的保护。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

ByteDance可能面临罚款

欧盟委员会认为，TikTok应改变“为你推荐”信息流算法的设计，更加重视用户明确表达的偏好，改善控制工具的可访问性和易用性，并定期测试算法。

这些初步结论是在依据欧盟《数字服务法》对TikTok进行更广泛调查的框架内作出的。该法要求大型在线平台更积极地打击有害和非法内容。若未能解决这一问题，该平台的所有者、中国公司ByteDance明年可能面临最高相当于其全球年度营业额6%的罚款。

今年2月，监管机构还就可能导致成瘾的设计、对儿童保护不足，以及研究人员难以获得公开数据访问权等问题向TikTok提出质疑。TikTok当时称这些初步结论完全不实，并表示将提出申诉。

关注我们在