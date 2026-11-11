在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会公布了《数字公平法案》（Digital Fairness Act，DFA）草案，其中规定对电子游戏实施新限制，包括针对未成年人的微交易限制。据Politico Europe报道，游戏行业代表批评了这一倡议，称其可能削弱欧洲行业的竞争力。

游戏限制

根据该草案，开发商将不能通过向未成年人提供用于在游戏中推进进程的微交易获利。这涉及付费取胜（pay-to-win）或付费推进（pay-to-progress）机制，即玩家花费真实货币以获得优势或在游戏中推进进程。

该文件还规定限制战利品箱——可用真实货币购买的、包含随机虚拟物品的套装。针对18岁以下用户的游戏内虚拟货币必须默认关闭。该草案仍需与其他欧盟机构协调。

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欧盟委员会解释称，此类做法可能鼓励过度消费，尤其是在包括儿童在内的脆弱消费者群体中。对于涉及欧盟超过三分之二人口的案件，违反规则可能被处以最高相当于公司全球营收6%的罚款。

开发商的立场

欧洲游戏开发者联合会和Video Games Europe在一份联合声明中称，所提议的付费取胜定义存在根本性错误且不够明确；Sony和Epic Games等公司是Video Games Europe的成员。它们认为，这一定义可能适用于几乎所有游戏内购买，并给玩家和开发商造成混乱。

行业组织还表示，游戏行业已使用家长控制和PEGI年龄分级系统，而它们认为DFA草案没有考虑这些措施。根据欧洲视听观察站的数据，去年欧盟电子游戏支出超过270亿欧元，占全球市场的17%。

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